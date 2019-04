Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Wechseltrick

Geldern (ots)

Am 10. März 2019 ließ sich ein unbekannter Mann an der Kasse einer Tankstelle an der Venloer Straße 250 Euro wechseln. Bei einem Wechseltrick steckte er davon 100 Euro unbemerkt in seine Tasche.

Fotos können über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/geldern-trickbetrug

Wer kennt den abgebildeten Mann? Die Polizei erbittet Hinweise auf die Personen oder ihren Aufenthaltsort an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell