POL-KLE: Kranenburg - Drei Ortstafeln entwendet

Gemeinde Kranenburg setzt Belohnung aus

Kranenburg (ots)

In der letzten Woche stellten Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Kranenburg bei Straßenkontrollen den Diebstahl von drei Ortstafeln fest. Entwendet wurden die Schilder an den Straßen Zum Hallenbad und Galgensteeg sowie am Drüller Weg.

Die Gemeinde Kranenburg setzt eine Belohnung in Höhe von 250 (Zweihundertfünfzig) Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung der Täter führen.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

