Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter durch Bewohnerin überrascht

Weeze (ots)

Am Dienstag (2. April 2019) gegen 9.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Hegenerstraße ein Fenster an einem Einfamilienhaus auf. Eine Hausbewohnerin hörte ein Poltern und ging in ihr Esszimmer. Als sie dort auf einen Einbrecher traf, rief dieser "Raus" und kletterte aus dem Fenster. Wenige Augenblicke später hörte die Bewohnerin, wie ein Auto startete und vermutlich in Richtung B9 wegfuhr. Weitere Täter sah sie nicht. Es wurde nichts entwendet.

Der Einbrecher war rund 30 Jahre alt, etwa 1,75m groß, hatte eine untersetzte Figur und kurze, schwarze, lockige Haare.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

