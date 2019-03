Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Versuchter Einbruch in Firmenhallen

Hebelspuren an Türen

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch (13. März 2019), 8.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Industriestraße, in Firmenhallen einzubrechen.

Die Täter kletterten über einen Zaun auf ein Firmengelände und versuchten dort, an zwei Lagerhallen jeweils eine Tür aufzuhebeln. An einer weiteren Firma versuchten die Täter ebenfalls, eine Tür zu einer Halle aufzuhebeln.

Die Täter konnten keine der Türen öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

