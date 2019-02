Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in zwei Firmen

Mercedes Sprinter und zahlreiche Werkzeugmaschinen entwendet

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:15 Uhr, und Freitag (22. Februar 2019), 05:50 Uhr, drangen unbekannte Täter in zwei nebeneinander liegende Firmen an der Empeler Straße ein. Sie hebelten ein massives Metalltor auf, um sich Zugang zum Gelände zu verschaffen. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam eine Tür zu einer Zwischenhalle der ersten Firma. Dort entwendeten sie rund 50 Kettensägen, 35 Freischneider und mehrere Heckenscheren. Zudem wurden verschiedene zur Reparatur bereitstehende Kundenmaschinen und Mietgeräte gestohlen. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter ein Fenster zu einer Halle der zweiten auf dem Gelände ansässigen Firma ein und durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten. Sie entwendeten mehrere Akkubohrer der Firma Makita. Vermutlich um ihre Beute zu transportierten, stahlen die Täter schließlich einen grünen Mercedes vom Typ Sprinter 906, der auf dem Gelände abgestellt war. Der ca. elf Jahre alte Transporter hat das Kennzeichen KLE-KA118 und trägt eine Firmenaufschrift.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

