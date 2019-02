Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Traktorfahrer gesucht

Straelen (ots)

Am Freitag (22. Februar 2019) zwischen 14.00 und 15.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Hans-Tenhaeff-Straße einen schwarzen VW Golf an der rechten Seite. An einigen Stellen wurde das Fahrzeugblech aufgeschlitzt. Der VW war entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf einem Parkstreifen abgestellt. Aufgrund der Art der Beschädigung wurde der Schaden vermutlich durch den beweglichen Anbau eines Traktors verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

