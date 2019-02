Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Karnevalsumzüge im Südkreis am Sonntag

Bilanz der Polizei

Kreis Kleve (ots)

Am Sonntag (24. Februar 2019) fanden im Kreis Kleve die ersten Karnevalsumzüge in Kapellen, Wachtendonk und Aldekerk statt.

Den Karnevalsumzug in Aldekerk besuchten etwa 1000 Zuschauer. Der Umzug verlief ohne Störungen.

Den Karnevalszumzug in Wachtendonk besuchten rund 4000 Zusachauer. Nach dem Umzug nahm die Polizei drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf.

Den Karnevalsumzug in Kapellen besuchten etwa 4000 Zuschauer. Bei Jugendschutzkontrollen wurden rund 200 Alkoholgebinde sichergestellt oder vernichtet. Die Polizei sprach sechs Platzverweise aus und nahm drei Personen in Gewahrsam, die dem Platzverweis nicht Folge leisteten. Drei Jugendliche wurden vor Ort in die Obhut der Erziehungsberechtigen gegeben. Die Polizei nahm vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf. Das auch in diesem Jahr verfügte Glasverbot im Bereich des Marktes wurde zumeist beachtet.

Gegen 18.15 Uhr kam es am Kapellener Markt zu einer Schlägerei. Einsatzkräfte der Polizei trennten die Beteiligten. Ein 18-jähriger Mann aus Sonsbeck beleidigte die Beamten, nachdem ein Platzverweis gegen ihn ausgesprochen wurde. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen, riss er sich los und leistete Widerstand. Die Einsatzkräfte konnten den 18-Jährigen überwältigen. Als sie ihn zum Streifenwagen brachten, versuchten ein 17-jähriger Jugendlicher aus Sonsbeck und ein Unbekannter ihn gewaltsam zu befreien. Dies konnten die Beamten verhindern. Ein weiterer unbekannter Mann riss sich los, als er in Gewahrsam genommen werden sollte. Dabei verletzte sich eine 40-jährige Polizeibeamtin an der Hand. Der unbekannte Mann war 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75m groß und hatte kurze dunkle Haare. Er hatte eine normale Figur und trug ein dunkles Oberteil. Die 40-jährige Beamtin ist vorerst nicht dienstfähig. Ein weiterer 18-Jähriger aus Sonsbeck leistete Widerstand und beleidigte die Beamten.

Die Polizei nahm den zuerst genannten 18-Jährigen sowie den 17-Jährigen in Gewahrsam. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen beide 18-Jährigen und den 17-Jährigen ein.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

