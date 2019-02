Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Kleve

76-Jähriger auf seinem Grundstück von Unbekanntem angeschossen

Goch (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Abend (23. Februar 2019) auf einen 76-jährigen Gocher geschossen. Der Gocher kam schwer verletzt ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Der 76-Jährige hielt sich im Wohnzimmer seiner Wohnung an der Kalkarer Straße auf, als gegen 19:40 Uhr plötzlich das Glas seiner Terrassentür zersplitterte. Als der 76-Jährige daraufhin auf die Terrasse trat, schoss ein unbekannter Mann unvermittelt auf ihn und verletzte ihn am Bein. Der Täter flüchtete anschließend. Nach dem Flüchtigen wurde mit starken Kräften gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen stand keine Tötungsabsicht hinter der Tat. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

