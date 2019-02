Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve

Einbrecher scheiterten

Kleve (ots)

Bei dem Versuch, ein Holzfenster zu einer Betreuungsstätte für Kinder und Jugendliche auf dem Ehlersweg in Kleve aufzuhebeln, sind unbekannte Einbrecher gescheitert. In der Nacht zu Mittwoch beschädigten sie lediglich den Fensterrahmen und entfernten sich wieder. Hinweise an die Kripo Kleve, 02821-5040, oder jede andere Polizeidienststelle.

