Emmerich (ots) - Am Samstag (8. Dezember 2018) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen braunen VW T1-Bulli. Der Unfall kann entweder in der Zeit zwischen 18.30 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Normannstraße oder in der Zeit zwischen 19.00 und 19.15 Uhr vor einem Imbiss an der Nierenberger Straße passiert sein. Es kam ein Schaden hinten links am Fahrzeug zustande. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zum Unfall zu machen.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (cs)

