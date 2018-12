Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (1. Dezember), 22 Uhr und Sonntag (2. Dezember 2018), 14.15 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein schwarzer KIA Carnival entwendet. Der PKW mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-QQ 631 (Baujahr 2004) war auf der Beethovenstraße in Höhe des Mittelweges in Kleve abgestellt. Hinweise über verdächtige Personen oder Feststellungen bitte an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell