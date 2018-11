Bedburg-Hau (ots) - Am Montag (19. November 2018) gegen 8.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann aus Bedburg-Hau in einem Opel Astra auf der Gocher Landstraße (Bundesstraße 9) von Kleve in Richtung Goch. Der 46-Jährige wollte nach links in den Hauer Grenzweg abbiegen und hielt aufgrund des Gegenverkehrs an. Er wartete am linken Rand seiner Fahrspur und ein Kleintransporter fuhr bereits rechts an ihm vorbei. Ein 86-jähriger Mann aus Viersen war in einem Mercedes A-Klasse ebenfalls auf der B9 in Richtung Goch unterwegs. Er fuhr auf den Opel auf und schob ihn auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Opel mit einem entgegenkommenden Kran-LKW der Marke Nissan zusammen, den ein 46-jähriger Mann aus Bedburg-Hau fuhr. Der Kran kippte bei dem Zusammenstoß auf die Seite. Die drei Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Alle Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B9 war bis gegen 10.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell