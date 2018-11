Kevelaer (ots) - Am Montag (12. November 2018) zwischen 10.00 und 12.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Bury-St.-Edmunds-Straße eine Mauer am Haupteingang des Bühnenhauses. An der Beschädigung befand sich blaue Farbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

