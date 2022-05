Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg

Warburg (ots)

Nachdem in Warburg ein geparktes Auto durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwoch, 11. Mai, parkte zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr ein grauer BMW am Fahrbahnrand auf der August-Dissen-Straße, nahe der Einmündung Hüffertstraße. Anschließend stellte die Besitzerin am vorderen linken Kotflügel Kratzer fest. Da kein Verursacher feststand, informierte sie die Polizei. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehr als 500 Euro geschätzt.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dieser Unfallflucht unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell