Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Feuerwehreinsatz durch Rauchentwicklung

Bad Driburg (ots)

33014 Bad Driburg, Lindenweg, Donnerstag, 02.04.2020, 13.41 Uhr Zur Vorfallszeit wurde über Notruf eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Bad Driburg gemeldet. Die Feuerwehr und Polizei setzte daher entsprechend viele Einsatzmittel ein, die nach wenigen Minuten am Einsatzort eintrafen. Vor Ort konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden. Nachdem man der Rauchquelle auf den Grund gegangen war, stellte sich heraus, dass jemand in einem Kellerraum auf einer Herdplatte versucht hatte ein Stück Speck anzubraten. Die betreffende Person hatte dann im weiteren Verlauf den Bratvorgang nicht mehr begleitet und es kam zu einer deutlichen Rauchentwicklung. Da durch diese Unachtsamkeit Schlimmeres hätte passieren können, wird von Amtswegen Anzeige erstattet. Der entstandene Sachschaden vor Ort kann als gering bezeichnet werden./Ar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell