Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomat von Wand gerissen und entwendet

Höxter (ots)

Einen Zigarettenautomaten vollständig von der Wand gerissen und mitgenommen haben Unbekannte in Höxter-Albaxen. In der Hansastraße müssen die Täter in dem Zeitraum zwischen Montag, 18. März, ab 17 Uhr bis Dienstag, 19. März, gegen 8 Uhr den Automaten mit erheblicher Gewalt von der Außenwand der dortigen Gaststätte abgetrennt haben. Der Wert des Automaten samt Inhalt geht nach erster Einschätzung in den viertstelligen Bereich, zudem wurde die Hauswand beschädigt. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

