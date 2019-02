Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Spielhalle eingebrochen und Automaten geplündert

Warburg (ots)

Mit erheblicher Gewalteinwirkung brachen bislang unbekannte Täter in eine Spielhalle am Paderborner Tor in Warburg ein. Sie brachen sämtliche Spiel- und Geldwechselautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Tat muss sich am Sonntag, 24. Februar, in dem Zeitraum zwischen 1.10 Uhr und 11 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05641/78800 zu melden. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell