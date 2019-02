Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto zerkratzt Paderborner Tor 107 Freitag, 22.02.2019, 17.30 Uhr bis Samstag, 23.02.2019, 11.30 Uhr

34414 Warburg (ots)

Der 81 - jährige Geschädigte hatte seinen Pkw VW Golf am Freitag, gegen 17.30 Uhr, auf dem Hof des Hauses am Paderborner Tor 107 zum Parken abgestellt. Als er sein Fahrzeug am Samstag, gegen 11.30 Uhr, wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass unbekannte Täter beide Vordertüren und die Heckklappe zerkratzt hatten. Die Täter verursachten insgesamt einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Tat machen kann, möge sich bei der Polizei in Warburg unter der Nummer - 05641 - 78800 - melden.

/Sche

