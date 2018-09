POL-HX: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Verkehrsunfall Stahler Ufer Bild-Infos Download

37671 Höxter (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in der Straße Stahler Ufer ist eine 51-jährige Frau aus Höxter mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Dienstag, 11.09.2018, gegen 09.15 Uhr, befuhr die Frau mit ihrem VW Golf die Holzmindener Straße in Stahle und bog dann nach rechts in die Straße Stahler Ufer ab. Kurz nach dem Abbiegen verlor sie aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in Höhe eines Autohauses nach rechts auf den Gehweg. Hier überfuhr sie zunächst eine Straßenlaterne und stieß am Ende des Gehweges mit ihrem PKW gegen einen am rechten Straßenrand befindlichen Stein. Der Golf wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden./He.

