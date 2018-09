POL-HX: Fahrerflucht in Herstelle

Beverungen (ots) - 37688 Beverungen, Herstelle, Heristalstraße, Donnerstag, 06.09.2018, 06.30 Uhr bis 06.09.2018, 06.40 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen befuhr ein unbekannter Fahrer eines blauen PKW Ford Fiesta die Heristalstraße in Fahrtrichtung Bad Karlshafen. Dabei touchierte er den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Ford Fiesta in grau. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne dass eine Schadensregulierung eingeleitet wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise auf den Schadensverursacher nimmt die Polizei in Höxter unter Tel. 05271/9620 entgegen.

/He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell