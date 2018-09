POL-HX: Handy aus offenem Carport entwendet

Steinheim (ots) - 32839 Steinheim, Rolfzen, Thienhausener Weg, Donnerstag, 06.09.2018, 13.00 Uhr bis 06.09.2018, 14.30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum wurde ein Handy aus einem frei begehbaren Carport in Rolfzen in Steinheim entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände sicher zu verwahren und nicht in offenen Carports oder an sonstigen frei zugänglichen Orten unbeaufsichtigt zu lassen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Höxter unter Tel. 05271/9620 entgegen.

/He.

