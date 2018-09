POL-HX: Fahrraddiebstahl in der Nagelschmiedstraße

Höxter (ots) - 37671 Höxter, Nagelschmiedstraße, Donnerstag, 06.09.2018, 16.45 Uhr bis 06.09.2018, 18.45 Uhr

Das Fahrrad eines Heranwachsenden wurde am späten Donnerstagnachmittag in Höxter auf Höhe der Nikolaikirche entwendet. Das grau-gelbe Rad der Marke Cube Attention SL war mit einem Fahrradschloss an einem Eisenrahmen für Fahrräder befestigt gewesen. Als der Geschädigte das Rad am Abend wieder abholen wollte, fand er dieses nicht mehr vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 600 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Höxter unter Tel. 05271/9620 entgegen.

