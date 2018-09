POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Driburg (ots) - Eine 29-jährige Frau aus Bad Driburg verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 06.09.2018, gegen 16.40 Uhr, in Bad Driburg schwer. Sie war mit ihrem VW Golf auf dem Konrad-Adenauer-Ring unterwegs und wollte nach links in die Pyrmonter Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Fiat Punto eines 35-Jährigen aus Bad Driburg, der im Einmündungsbereich seitlich in die Fahrerseite des VWs fuhr. Die Golf-Fahrerin wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde dann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fiat-Fahrer wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, er blieb jedoch unverletzt. Die beiden Fahrzeuge musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Für die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich für ca. eine Stunde gesperrt werden. Dadurch entstanden im Feierabendverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen. /Te.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1530

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell