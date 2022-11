Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: WOK-WM 2022

Winterberg (ots)

Am 12.11.2022 fand die 14. Auflage der WOK-Weltmeisterschaft auf der Bob- und Rodelbahn in Winterberg statt. Am Veranstaltungstag zwischen 17:30 Uhr und 00:30 Uhr kamen ca. 7500 Zuschauer zum Show-Wettkampf im Einer-WOK und Vierer-WOK. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung sehr ruhig. Es wurde eine wechselseitige Körperverletzung verzeichnet. Zudem wurden 20 Platzverweise gegen Besucher ausgesprochen.

D.H.

