Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg-Herdringen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 25.01.2020, 19:20 Uhr und Sonntag, 26.01.2020, 01:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Dorfbach" ein. Sie hebelten eine rückwärtig gelegene Balkontür auf und gelangten so in das Haus. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Tel: 02932-90 200 (Ho)

