Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: In der Nacht zum Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter in eine Gaststätte auf der Straße "Auf der Insel" einzubrechen. Der Einbrecher hatte bereits ein Fenster aufgehebelt, als er durch einen Anwohner vertrieben wurde. Gegen 04.30 Uhr wurde der Anwohner durch Geräusche vor dem Gebäude geweckt. Bei der Nachschau sah er einen Mann vor einem Fenster der Gaststätte. Als der Zeuge den Täter ansprach, flüchtete der unbekannte Mann zu Fuß in Richtung Waldecker Straße (Dorfmitte). Beschreibung: männliche, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, schwarze Bekleidung, Kapuze über den Kopf gezogen. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen. Arnsberg: Auf die kostenlose Tauschbörse am Arnsberger Bringhof an der Hüstener Straße hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Die Täter betraten auf unbekannte Art das umzäunte Grundstück. Anschließend hebelten sie die Eingangstür des Bauwagens auf. Über entwendete Gegenstände können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

