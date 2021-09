Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer nach Sturz verletzt Polizei sucht Beteiligten

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (9.9.) verständigten zwei aufmerksame Zeugen die Polizei und Feuerwehr, nachdem sie gegen 23.00 Uhr im Einmündungsbereich der Bäderstraße und Kurweg einen gestürzten Radfahrer bemerkten. Die Zeugen erkannten eine größere Kopfverletzung und verständigten daraufhin die Feuerwehr für einen Rettungswagen. Der augenscheinlich alkoholisierte Radfahrer lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab und verließ die Unfallstelle zu Fuß über die Bäderstraße in Richtung Randringhauser Weg und ließ sich auch nicht aufhalten. Sein Fahrrad des bisher Unbekannten verblieb an der Unfallstelle. Da weitere schwerere Verletzungen beim Radfahrer nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Nahbereich mit Unterstützung von Polizei-Diensthunden, einem Hubschrauber und der Feuerwehr abgesucht. Alle weiteren Bemühungen den Radfahrer ausfindig zu machen, verliefen bislang erfolglos. Das Fahrrad wurde mitgenommen und bei der Polizeiwache Bünde untergestellt. Wir bitten den Beteiligten oder auch Zeugen die Angaben zum Verletzten machen können, sich umgehend mit dem Verkehrskommissariat (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell