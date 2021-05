Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - PC-Zubehör entwendet

Enger (ots)

(jd) Am Freitag (28.5.) verständigte eine 48-jährige Engeranerin die Polizei, nachdem sie zu ihrem Haus im Siekheiderweg zurückkehrte. Gegen etwa 17.00 Uhr kam sie dort gemeinsam mit ihrem 19-jährigen Sohn an, als beide festellten, dass sich bisher Unbekannte offenbar Zutritt zu dem freistehenden Haus verschafft haben. Beim genauen Nachsehen fehlten unter anderem ein PC, drei Bildschirme, ein Mikrofon, mehrere Stative sowie weiteres PC-Zubehör. Insgesamt entstand ein Schaden von über 3000 Euro. Gegenstand der Ermittlungen ist momentan, wie sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu dem Haus verschafft haben. Letztmalig war der 19-Jährige gegen 7.00 Uhr in dem Haus. Zu diesem Zeitpunkt waren noch alle Gegenstände an Ort und Stelle. Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitag auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

