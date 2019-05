Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Elverdissen- Täter entwenden Bargeld

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (29.5.) kam es zu einem Einbruch in eine Firma an der Vinner Straße in Herford. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe des Firmengebäudes ein und drangen in das Innere des Objektes. Hier beschädigten sie weitere Glastüren, um Zutritt zu mehreren Räumen zu bekommen. Die Täter entwendeten Bargeld und verließen das Gelände in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zum Diebstahl machen können, sich mit der Kreispolizeibehörde Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell