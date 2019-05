Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit junger Fahrerin - 18-Jährige fährt in Graben

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(kup) Am Samstag (18.5.), um 2:45 Uhr, befuhr eine 18-Jährige aus Exertal die Vlothoer Straße aus Richtung Herford kommend. In einer leichten langgezogenen Linkskurve erschreckte sich die junge Frau vermutlich aufgrund eines Rehs. Infolge des Schrecks verzog sie das Lenkrad des Mercedes 202 nach rechts. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Auto und fuhr ungebremst in den Straßengraben, wo der PKW zum Stehen kam. Ihre beiden minderjährigen Beifahrerinnen und sie verletzten sich leicht. Der entstandene Sacheschaden beträgt mindestens 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell