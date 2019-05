Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kontrolltag der Polizei Herford - Überprüfung von gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Herford (ots)

(sls) Die Polizei Herford zieht eine positive Bilanz zum gestrigen Einsatz anlässlich der Kontrolle von gewerblichen Verkehr. Im Verlauf der letzten Jahre kam es auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen wiederholt zu schweren Unfällen unter der Beteiligung von Fahrzeugen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs. Gerade der Konkurrenzdruck und auch ein geringes Entdeckungsrisiko führen dazu, dass sich leichtfertig über verschiedene Gesetzesvorschriften hinweggesetzt wird. Das nahm die Polizei Herford zum Anlass am gestrigen Vormittag verstärkt Kontrollen in Herford durchzuführen. Mit der Unterstützung von mehreren Beamten der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke und dem Zoll wurden Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt. Zusammenfassend wurden 280 Fahrzeuge wie LKW, Kleintransporter und Pkw kontrolliert. Insgesamt wurden 78 Verkehrsverstöße festgestellt. In der Häufigkeit gehörten hierzu Verstöße gegen die Ladungssicherung, die Lenk-und Ruhezeiten und unzureichende Sicherheitsausstattung. Auffällig war bei den Kontrollen, dass trotz der Möglichkeit Freisprechanlagen zu nutzen, immer noch mehrere Verstöße gegen den Gebrauch von Mobiltelefonen festgestellt wurden. Das Ergebnis zeigt die Notwendigkeit der verstärkten Verkehrsüberwachung in diesem Tätigkeitsfeld. Um der negativen Entwicklung dieser Verkehrsunfälle entgegen zu wirken, muss mit weiteren Kontrolltagen im Verlaufe des Jahres gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell