Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Cube-Rad am Gemeindehaus geklaut

Herford (ots)

(kup) Am Montag (1.4.), in der Zeit zwischen 14:00 und 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter, ein Fahrrad der Marke Cube am Münsterkirchplatz. Die 14-jährige Besitzerin schloss ihr grau-weißes Rad im Bereich eines Gemeindehauses ab. Als die Schülerin einige Zeit später zum Abstellplatz zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Auffälliges Merkmal: eine große weiße Klingel mit Blümchen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell