POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Zweirädern - Enduromaschine Betamotor C2 vor Schule gestohlen

Löhne (ots)

(av) Montagnachmittag stahlen bislang unbekannte Täter ein auffälliges rot-weißes Gelände-Mofa an der Sporthalle in Mennighüffen. Das Mofa der Marke Betamotor ist mit auffälligen Enduro - Reifen und einem handgeschweißten Krümmer ausgestattet. Das außergewöhnliche Gefährt hat einen Wert von mindestens 1.500.- Euro. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Zweiräder neben dem Lenkradschloss mit einem weiteren Schloss z.B. an den Rädern zusätzlich zu sichern. Ebenso verhindern längere Schlossketten einen Diebstahl ihres Zweirades. Hinweise im o.g. Fall werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

