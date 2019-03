Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Hochwertiges Rad am Rathaus entwendet

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (11.3.), in der Zeit zwischen 18:00 und 20:50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cube. Der 71-Jährige Besitzer hatte sein Rad auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus an einem dortigen Ständer angeschlossen. Als der Bünder einige Stunden später zurückkehrte, war der orange Drahtesel mitsamt Faltschloss verschwunden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 900 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05221 888-0.

