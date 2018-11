Herford (ots) - (hay) In der Zeit am Montag (12.11.) zwischen 00:15 Uhr und 09:55 Uhr hebelten unbekannte Täter die hintere Eingangstür zu einer Spielhalle in der Mindener Straße auf. Im Gebäude brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten eine bislang unbekannte Summe an Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(hay) Steven Haydon

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell