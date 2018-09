POL-HF: Einbruch in Geschäft - Täter bemerken Zeugen und laufen weg

32257 Bünde (ots) - (um) In der Nacht zum Montag (10.09.), gegen 02:35 Uhr, beobachten Zeugen, wie sich zwei dunkel gekleidete Gestalten an ihrem Geschäftseingang an der Hauptstraße in Ennigloh aufhalten. Die beiden Einbrecher, die die Zeugen bemerken, ergreifen sofort die Flucht. Sie laufen über die Straße in den Hinterhof einer Pizzeria und verschwinden im Dunkel der Nacht. Die später verständigte Polizei muss dann am Geschäft einen Aufbruch der Eingangstür feststellen. Im Inneren der Verkaufsräume durchwühlten die Täter die Schränke. Während der Flucht zogen die beiden jungen Gestalten noch die Kleidung vor ihr Gesicht, damit die Zeugen sie nicht erkennen konnten. Einer der Täter war etwa 170 cm groß und der zweite etwas kleiner. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die um diese Uhrzeit verdächtige Personen in der Nähe bemerken konnten. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell