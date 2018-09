POL-HF: Fahrraddiebstahl - Besonderes Pedelec mit roten Felgen gestohlen

32130 Enger (ots) - (um) Am Dienstag (04.09.) Nachmittag stahlen bisher unbekannte Täter ein auffälliges Elektrofahrrad der Marke Sondors Fold-Pedelec-Scooter Typ Camping in schwarz rot. Das Pedelec ist ein Klappfahrrad mit auffälligen roten Felgen, 7 Gängen und Scheibenbremsen. Das Rad stand an der Bahnhofstraße in der Nähe einer dortigen Zahnarztpraxis und war verschlossen. Es handelt sich um einen Import aus den vereinigten Staaten und hat einen Wert von mindestens 1.700.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

