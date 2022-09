POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wassenberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (23. September) trug eine Frau bei dem Versuch, einen PKW-Fahrer in eine Parklücke einzuweisen, schwere Verletzungen davon. Gegen 14.35 Uhr beabsichtigte ein 78 Jahre alter Mann, auf der Pontorsonallee mit seinem PKW rückwärts in eine Parklücke einzufahren. Seine 75-jährige Beifahrerin stieg aus, stellte sich hinter das Fahrzeug und wies den Fahrer in die Parklücke ein. ...

