POL-HS: Motorroller gestohlen

Hückelhoven-Doveren (ots) - Auf einem Wirtschaftsweg, der die Verlängerung der Schöffenstraße bildet, wurde am 28. Mai (Samstag), gegen 3 Uhr, ein brennendes Kleinkraftrad aufgefunden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl eines Motorrollers an der Straße Lippeweg in derselben Nacht steht, wird zurzeit ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr