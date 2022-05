POL-HS: Motocrossmotorrad und Kinderquad aus Keller gestohlen

Hückelhoven (ots) - Am Donnerstag (12. Mai) erbeuteten Einbrecher bei zwei Tageswohnungseinbrüchen jeweils Bargeld. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr drangen sie gewaltsam in eine Wohnung an der Bauerstraße ein. Der zweite Tatort lag in der Graf-Beust-Straße. Dort brachen die Täter im Tatzeitraum zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr in ein Haus ein. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits ...

mehr