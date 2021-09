Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der BAB 5

Gießen (ots)

Am Mittwoch, 08.09.2021, gg. 21:00 Uhr ereignete sich kurz vor dem Bad Homburger Kreuz ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 24-jährige Corsa-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den dort fahrenden 21-jährigen Golf-Fahrer. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich. Der Corsa überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Golf schleuderte und kam letztlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein 60-jähriger Hyundai-Fahrer wurde mit seinem Fahrzeug ebenfalls seitlich touchiert und der Mercedes eines 38-jährigen Fahrers durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Glücklicherweise wurden die Corsa-Fahrerin, der Golf-Fahrer und der Hyundai-Fahrer nur leicht verletzt. Die Corsa-Fahrerin und der Golf-Fahrer wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser mittels Rettungswagen verbracht. Die Autobahn war für ca. 1 Stunde voll- und bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten weitere 2 Stunden teilgesperrt. An den Rettungs- und Bergungs- und Aufräumarbeiten waren mehrere Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei beteiligt.

T. Hahn, Polizeiführer vom Dienst

