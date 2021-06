Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub einer Geldbörse

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Eine 23-jährige Erkelenzerin überquerte am Montag (7. Juni) gegen 10 Uhr einen Zebrastreifen an der Brückstraße. Hierbei verlor sie ihr Portemonnaie. Dies bemerkte offensichtlich auch ein unbekannter PKW-Fahrer. Er hielt an, stieg aus seinem Fahrzeug und nahm die auf dem Boden liegende Geldbörse an sich. Als die junge Frau ihr Portemonnaie wieder haben wollte, schubste er sie weg und fuhr mit seinem Wagen in Richtung Nordpromenade davon. Der Autofahrer war schlank, trug einen dunklen Anzug und sprach in einer ihr unbekannten Sprache. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen großen dunklen Wagen mit roten Kennzeichen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

