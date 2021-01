Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Verkaufsladen

Automat aufgebrochen

Geilenkirchen-Nirm (ots)

Am 20. Januar (Mittwoch), gegen 1 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Verkaufsladen an der Straße Zu den Benden. Er entwendete verschiedene Lebensmittel aus der Auslage und hebelte einen Verkaufsautomaten sowie eine Geldkassette auf. Das darin befindliche Bargeld stahl er. Bei der Tat wurde er aufgezeichnet und kann wie folgt beschrieben werden: zirka 25 Jahre alt, dunkelblonde Haare, bekleidet mit dunkelblauer "Puma" Kappe, blauer Kapuzenjacke, Jeans sowie blauen Sneakers mit weißer Aufschrift. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell