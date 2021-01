Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Baustelle

Waldfeucht-HaarenWaldfeucht-Haaren (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 5. Januar, 14 Uhr und Mittwoch, 6. Januar, 8.40 Uhr, durch ein Fenster in ein Haus an der Straße Am Wasserwerk ein. Sie entwendeten dort bereits verlegte Stromkabel.

