Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wassenberg-MyhlWassenberg-Myhl (ots)

Unbekannte schlugen am 12. November (Donnerstag), zwischen 14 Uhr und 23.30 Uhr, die Fensterscheibe eines Hauses an der Schulstraße ein. Sie durchsuchten Räume und Schränke. Was sie entwendete, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell