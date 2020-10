Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-ArsbeckWegberg-Arsbeck (ots)

Gleich an zwei Häusern am Finkweg, hebelten Unbekannte an den Terrassentüren. Bei einem Haus drangen sie so ins Innere vor und durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke und Schubladen. Was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Beim zweiten Haus blieb es bei einem Versuch, wodurch die Terrassentür beschädigt wurde. Die Taten wurden am 28. Oktober (Mittwoch), zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr begangen.

