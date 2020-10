Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter durchwühlte Pkw und wurde vom Eigentümer verscheucht

Wassenberg (ots)

An der Packeniusstraße bemerkte der Eigentümer eines Pkw, wie am Donnerstagmorgen (22. Oktober), gegen 3.20 Uhr, sein Fahrzeug durch einen unbekannten Mann durchwühlt wurde. Als der Besitzer zum Fahrzeug kam und den darin sitzenden Mann ansprach, entfernte sich dieser vom Tatort ohne etwas zu stehlen. Er beschrieb den Täter als 30-40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, kurze rote Haare, bekleidet mit dunkler Jacke und Jeanshose. Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

