Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Wiese

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Mittwoch, 22. Juli, gegen 15.40 Uhr, eine Wildwiese an der Straße Auf der Höhe. Da Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise von Personen, die Beobachtungen gemacht haben. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, zu erreichen unter der Telefonnummer 02452 920 0.

