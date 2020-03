POL-HS: Einladung zu Verkehrssicherheitsseminaren für Senioren

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Heinsberg bietet mobilen Verkehrsteilnehmern/-nehmerinnen ab 60 Jahren kostenlose Verkehrsseminare an. Die Seminare finden jeweils an drei Nachmittagen, zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr, statt. Sie vermitteln Neuigkeiten im Straßenverkehrsraum, veränderte Verkehrsregeln und bieten zudem praktische Übungen für die Teilnehmer/innen an.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:

1. Seminar: Mittwoch, 1. April 2020 Heinsberg Montag, 6. April 2020 Feuerwache Mittwoch, 8. April 2020 Unterbrucher Straße 55

2. Seminar: Mittwoch, 22. April 2020 Burg Hückelhoven Dienstag, 4. April 2020 Dinstühler Straße 53 Mittwoch, 29. April 2020

3. Seminar Mittwoch, 17. Juni 2020 Erkelenz Montag, 22. Juni 2020 ev. Gemeindezentrum Mittwoch, 24. Juni 2020 Mühlenstraße 4-8

Interessierte können sich von 8 Uhr bis 14 Uhr bei der Direktion Verkehr der Heinsberger Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 4444 anmelden.

