Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Außenspiegel beschädigt

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen 14.30 Uhr und 18.40 Uhr am Mittwoch (22. Januar) die Außenspiegel eines Pkw, der an der Straße Auf der Houff parkte. Diese wurden offenbar abgetreten oder abgeschlagen. Zeugen bemerkten drei Jugendliche, die sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielten. Diese Jugendlichen oder weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

